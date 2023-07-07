المصدر: د ب ا

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أكدت مصادر مطلعة أن روسيا لا تعتزم التوسع في خفض إنتاجها النفطي لتنفيذ تعهدها بخفض صادراتها من الخام في الشهر المقبل.

وأعلن نائب رئيس وزراء روسيا ألكسندر نوفاك يوم الاثنين الماضي اعتزام بلاده خفض صادراتها النفطية بمقدار 500 ألف برميل يوميا في الشهر المقبل "في إطار جهود استمرار استقرار سوق النفط".

وقالت المصادر إن روسيا التي تعهدت منذ مارس الماضي بخفض إنتاجها من النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا، تستطيع خفض صادراتها في أغسطس المقبل، دون الحاجة إلى خفض إضافي للإنتاج.

ورغم العقوبات الغربية على موسكو وقرارات تجمع أوبك بلس للدول المصدرة للنفط خفض الإنتاج أكثر من مرة، مازالت صادرات روسيا مرنة بدرجة واضحة.

ومنذ أعلنت موسكو قرار خفض الإنتاج في فبراير الماضي، زادت صادرات روسيا النفطية في الواقع، بحسب بيانات تتبع حركة النقل البحري للنفط التي جمعتها وكالة بلومبرغ.

ولم يقل نوفاك ما إذا كان سيتم حساب خفض الصادرات في الشهر المقبل على أساس مستوى الإنتاج في فبراير الماضي قبل بدء خفض الإنتاج في مارس الماضي.

وتستهدف روسيا تصدير 449ر9 ملايين برميل يوميا خام خلال أغسطس الماضي، على أساس أن مستوى الإنتاج المعدل في فبراير الماضي 949ر9 ملايين برميل يوميا.

وفي الإثنين الماضي قال نوفاك، بأن روسيا ستخفض بشكل طوعي صادراتها النفطية في أغسطس 2023 بمقدار 500 ألف برميل يوميا.

وأشار نوفاك إلى أن الخطوة تهدف لتحقيق التوازن في سوق النفط، وقال: "في إطار الجهود المبذولة لضمان توازن السوق، ستخفض روسيا طواعية الإمدادات لأسواق النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا في أغسطس 2023 وذلك من خلال خفض الصادرات بالكمية المحددة".

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