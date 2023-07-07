أسعار النفط تتراجع.. وانخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية

المصدر: واشنطن - رويترز

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انخفضت أسعار النفط،أمس، بعدما استوعبت السوق أن زيادة أسعار الفائدة الأمريكية ستؤجج على الأرجح مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي في ظل شح المعروض من النفط الخام.

وخلال التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 66 سنتاً إلى 75.99 دولاراً للبرميل بعدما ارتفعت 0.5 % عند التسوية في اليوم السابق.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 57 سنتاً إلى 71.22 دولاراً للبرميل، بعد أن أغلق أول من أمس مرتفعاً 2.9 % في تعاملات ما بعد عطلة أمريكية، ليلحق بمكاسب حققها برنت في وقت سابق من الأسبوع.

وتتوقع السوق رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا مجدداً للسيطرة على التضخم الجامح، بينما تسببت مسوح حديثة أظهرت تباطؤ نشاط المصانع والخدمات في الصين وأوروبا في إذكاء مخاوف من حدوث ركود عالمي.

تخفيضات جديدة

من جهة أخرى، أعلنت السعودية وروسيا تخفيضات جديدة في إنتاجهما من النفط في أغسطس . وبلغ إجمالي تخفيضات الإنتاج الآن أكثر من خمسة ملايين برميل يومياً، أي ما يعادل 5 % من إنتاج النفط العالمي.

وقال وزراء منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، ومسؤولون تنفيذيون من شركات نفط، في مؤتمر استمر يومين في فيينا، إن على الحكومات تحويل انتباهها من العرض إلى الطلب.

المخزونات الأمريكية

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية،أمس، إن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير بالولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة أن مخزونات النفط الخام انخفضت 1.5 مليون برميل إلى 452.2 مليون برميل في الأسبوع الماضي. وكان محللون توقعوا انخفاضها مليون برميل في استطلاع أجرته وكالة رويترز.

وقالت الإدارة إن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما انخفضت 400 ألف برميل الأسبوع الذي انتهى في 30 يونيو.

وأضافت الإدارة أن استهلاك مصافي التكرير الأمريكية للخام انخفض 224 ألف برميل يومياً في الأسبوع الماضي. وتراجعت معدلات تشغيل المصافي 1.1 نقطة مئوية في ذلك الأسبوع.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين انخفضت 2.5 مليون برميل إلى 219.5 مليون برميل الأسبوع الماضي، وذلك مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع رويترز بانخفاضها 1.4 مليون برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، تراجعت بواقع مليون برميل إلى 113.4 مليون برميل، مقابل توقعات بارتفاعها 300 ألف برميل.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الخام الأمريكية ارتفع 1.9 مليون برميل يومياً.

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