بيانات سوق العمل ومخاوف الفائدة تهوي بالأسهم الأمريكية

المصدر: (دبي - رويترز)

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تراجعت الأسهم الأمريكية أمس مع تزايد المخاوف من استمرار رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة لفترة أطول بعد بيانات أظهرت متانة سوق العمل وصدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لشهر يونيو الذي مال إلى التشديد. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 370.32 نقطة أو

1.07 %. وهبط ستاندرد أند بورز 500 بواقع 36.98 نقطة أو 0.83 %، ونزل ناسداك المجمع 126.40 نقطة

بـ0.92 %. كذلك تراجعت الأسهم الأوروبية 1 %، إذ انحسر الإقبال على المخاطرة بفعل تنامي المخاوف من تباطؤ اقتصادي والمزيد من الرفع في أسعار الفائدة عالمياً. وفي بورصة طوكيو، نزل نيكاي 1.7 % ليغلق عند 32773.02 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ 27 يونيو بعد أن سجل أكبر انخفاض يومي له منذ السابع من يونيو.

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