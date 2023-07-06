ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة في أمريكا

المصدر: د ب ا

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قبل يوم واحد من صدور بيانات الوظائف الأمريكية الرسمية، أعلنت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة اليوم الخميس ارتفاع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بأكثر من التوقعات..

وذكرت وزارة العمل أن عدد طلبات إعانة البطالة تراجعت لأول مرة خلال الأسبوع الماضي المنتهي يوم أول يوليو الحالي بمقدار 12 ألف طلب عن الأسبوع السابق إلى 248 ألف طلب، مقابل 236 ألف طلب في الأسبوع السابق، وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع عدد الطلبات إلى 245 ألف طلب، مقابل 239 ألف طلب في الأسبوع السابق وفقا للبيانات الأولية.

في الوقت نفسه أظهرت البيانات المعدلة للأسبوع قبل الماضي وصول عدد طلبات إعانة البطالة إلى أعلى مستوى له منذ الأسبوع المنتهي في 23 أكتوبر 2021.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات وزارة العمل تراجع متوسط عدد الطلبات خلال الأسابيع الأربعة الماضية الأقل تقلبا إلى 25ر253 ألف طلب أسبوعيا خلال الأسبوع الماضي، بتراجع قدره 3500 عن الأسبوع السابق الذي سجل 75ر256 ألف طلب وفقا للبيانات المعدلة.

في الوقت نفسه قالت وزارة العمل إن عدد طلبات إعانة البطالة المستمرة خلال الأسبوع المنتهي في 24 يونيو الماضي تراجع بواقع 13 ألف طلب عن الأسبوع السابق إلى 72ر1 مليون طلب.

وبلغ متوسط عدد طلبات الإعانة المستمرة خلال 4 أسابيع مليونا و5ر746 ألف طلب بانخفاض قدره 8750 طلب عن الأسبوع السابق الذي سجل مليونا و25ر755 ألف طلب وفقا للبيانات المعدلة.

ومن المقرر أن تنشر وزارة العمل الأمريكية غدا تقريرها الشهري عن الوظائف في الولايات المتحدة.

ويتوقع المحللون ارتفاع عدد الوظائف بمقدار 225 ألف وظيفة خلال يونيو الماضي، بعد ارتفاعه بمقدار 339 ألف وظيفة خلال الشهر السابق، في حين يتوقعون تراجع معدل البطالة من 7ر3% إلى6ر3%

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