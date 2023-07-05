وزراء الطاقة في أوبك يؤكدون دعم سوق النفط واستقراره وتوازنه

المصدر: وام

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التقى وزراء الطاقة والنفط في منظمة "أوبك" خلال فعاليات مؤتمر "أوبك" الدولي الثامن الذي انطلق اليوم في فيينا.

وراجع الوزراء خلال اللقاء ظروف السوق واتفقوا على مواصلة التشاور مع نظرائهم غير الأعضاء في أوبك من خلال الآليات الموجودة مثل اجتماعات لجنة مراقبة السوق المشتركة واجتماعات اللجنة التقنية للتعاون في قطاع النفط والطاقة في جهودهم المستمرة لدعم سوق النفط واستقراره وتوازنه.

وعبر الوزراء عن تقديرهم للمملكة العربية السعودية على تمديد تخفيضها الطوعي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميًا لشهر أغسطس وشكروا أيضًا روسيا على تخفيضها الطوعي الإضافي لصادراتها بمقدار 500 ألف برميل يوميًا، والجزائر على تخفيضها الطوعي الإضافي بمقدار 20 ألف برميل يوميًا لشهر أغسطس 2023.

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