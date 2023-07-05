«الاحتياطي» يتوقع رفع «الفائدة» مستقبلاً لكن «بوتيرة أقل»

المصدر: وكالات

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أشار أغلب مسؤولي مجلس الاحتياطي الفدرالي في اجتماعهم خلال يونيو إلى احتمال حدوث المزيد من التشديد في السياسة النقدية في الفترة المقبلة، وإن كان ‏بوتيرة أبطأ من الزيادات السريعة في معدل الفائدة التي ميزت السياسة النقدية منذ ‏أوائل عام 2022، بحسب ما جاء في محضر اجتماع الفدرالي.‏

وقرر صناع السياسة النقدية الإبقاء على الفائدة دون تغيير في اجتماع الشهر ‏الماضي وسط مخاوف بشأن النمو الاقتصادي، على الرغم من أن معظم الأعضاء ‏يعتقدون أن المزيد من الزيادات سيتم في الفترة المقبلة.‏

ورأى المسؤولون أن «ترك نطاق الفائدة دون تغيير في هذا الاجتماع سيتيح لهم ‏مزيداً من الوقت لتقييم أداء الاقتصاد ومدى اقترابه من الأهداف خاصة وتيرة ‏التوظيف واستقرار الأسعار».‏

وأعرب أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة عن ترددهم إزاء العديد من ‏العوامل قائلين إن وقفة وجيزة ستمنح اللجنة الوقت لتقييم آثار الزيادات في الفائدة.‏

جاء القرار بعدم رفع الفائدة في إطار «النظر في التشديد التراكمي الكبير في موقف ‏السياسة النقدية وتأثير السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم».‏

وأشار العديد من المسؤولين أيضاً إلى أنه بعد التشديد السريع للسياسة النقدية في ‏العام الماضي، أبطأت اللجنة وتيرة التشديد وأن تثبيت الفائدة كان مناسباً لتوفير ‏وقت إضافي لمراقبة آثار التشديد النقدي.‏

في تصريحات للكونغرس الأمريكي بعد أسبوع من اجتماع 14 يونيو، قال ‏جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إن «الطريق طويل» ‏لإعادة التضخم إلى المستهدف البالغ 2%.‏

في الآونة الأخيرة، شهد مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفدرالي ‏زيادة بنسبة 0.3% فقط في مايو، على الرغم من أنه لا يزال يعكس معدلاً ‏سنوياً يبلغ 4.6%.‏

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