النفط يرتفع

المصدر: وكالات

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تغيرت أسعار خام برنت تغيراً طفيفاً اليوم الأربعاء بعد أن تغلب أثر تخفيضات الإنتاج التي أعلنتها السعودية وروسيا هذا الأسبوع على المخاوف المتعلقة بآفاق الاقتصاد العالمي.

وارتفع خام برنت 45 سنتا بما يعادل 0.6 بالمئة إلى 76.70 دولارا للبرميل بحلول الساعة 1320 بتوقيت جرينتش بعد هبوطه بأكثر من دولار في التعاملات المبكرة.

وكان قد أغلق مرتفعا 1.60 دولار أمس الثلاثاء.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71.91 دولارا للبرميل، بارتفاع 2.12 دولار أو ثلاثة بالمئة عن إغلاق يوم الاثنين، إذ كان يوم الثلاثاء عطلة في الولايات المتحدة.

غير أن المستثمرين ما زالوا قلقين بشأن الطلب على النفط بعد أن أظهرت مسوح أعمال تباطؤ في نشاط المصانع العالمي بسبب تباطؤ الطلب في الصين وأوروبا.

وقال تاماس فارجا المحلل لدى بي.في.إم عن أثر خفض الإنتاج على الأسعار "الغرض من هذه التدابير رفع أسعار النفط، لكن حالة القلق في الاقتصاد الكلي في الوقت الحالي تؤدي إلى تثبيطها".

ويتركز انتباه السوق أيضا على أسعار الفائدة، إذ من المتوقع أن يعلن البنكان المركزيان الأمريكي والأوروبي زيادة أخرى في أسعار الفائدة للسيطرة على ارتفاع التضخم الجامح.

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