«حرب الرقائق» تستعر بين الصين وأمريكا

المصدر: (عواصم - وكالات)

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فرضت الصين قيوداً على تصدير معدنين يستخدمان في تصنيع رقائق الحاسبات والخلايا الشمسية، في توسيع الخلاف مع واشنطن حول تجارة التكنولوجيا الفائقة، قبل زيارة وزيرة الخزانة جانيت يلين لبيجين هذا الأسبوع.

قالت وزارة التجارة الصينية في وقت متأخر من الاثنين، إن الضوابط المفروضة على معدني الغاليوم والجرمانيوم تهدف إلى «حماية الأمن القومي»، وإن تصديرهما سيتطلب إذناً رسمياً بمجرد دخول القيود حيز التنفيذ في الأول من أغسطس.

وتأتي قيود بكين مع تصاعد التوتر الدولي بشأن إنتاج أشباه الموصلات والتنافس التكنولوجي بين الصين والولايات المتحدة.

وتُنتج الصين 80% من إمدادات العالم من الغاليوم والجرمانيوم، بحسب تقرير للمفوضية الأوروبي في 2020.

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