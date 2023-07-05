الأسواق العالمية تترقب قرار «الاحتياطي الفيدرالي» اليوم

المصدر: دبي - رويترز

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تترقب الأسواق العالمية قرار «الاحتياطي الفيدرالي»، حيث سيصدر بنك الاحتياطي الأمريكي محضر اجتماعه الأخير اليوم، بعد أن قال رئيس مجلس الإدارة جيروم باول إن هناك «المزيد من القيود قادمة».

وتحدد الأسواق حالياً احتمالية بنسبة 89.9% لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو، وفقاً لأداة FedWatch التابعة لـ CME.

أما بالنسبة إلى أسواق الأسهم العالمية، فإن «وول ستريت» في عطلة يوم الاستقلال الأمريكي.

واستقرت الأسهم الأوروبية أمس، إذ دفعت حالة الغموض التي تكتنف مسار أسعار الفائدة العالمية المستثمرين إلى توخي الحذر، بينما تراجعت أسهم قطاع المناجم بسبب مخاوف من ضعف الطلب من الصين.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 461.17 نقطة خلال التداولات، في وقت ينصب فيه تركيز المستثمرين على تقييم دلالات التشديد النقدي من البنوك المركزية والبيانات التي تشير إلى تباطؤ النمو العالمي.

وهبط مؤشر قطاع المناجم 0.3% مع تراجع أسعار المعادن بسبب مخاوف مرتبطة بتوقعات الطلب من الصين بعد صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الضعيفة، لكن ارتفاعاً بنسبة 0.5% في أسهم البنوك أبقى الخسائر محدودة.

ومن المتوقع أن تكون أحجام التداول ضعيفة مع توقف معظم الأنشطة في وول ستريت بسبب عطلة في الولايات المتحدة.

وصعد سهم فاكر الألمانية للكيماويات 2.7% ليتصدر المكاسب على المؤشر ستوكس 600 بعد أن رفع بنك إتش.إس.بي.سي تصنيف الشركة.

اليابان

انخفض مؤشر نيكاي الياباني وتخلى عن أعلى مستوى له في 33 عاماً المسجل في الجلسة السابقة بسبب جني المستثمرين للأرباح، كما ساهمت عطلة السوق في الولايات المتحدة في زيادة حذر المتعاملين.

وأغلق مؤشر نيكاي منخفضاً 0.98% عند 33422.52 نقطة بعدما أغلق عند 33753.33 نقطة يوم الاثنين، وهو أعلى إغلاق منذ مارس 1990.

ومن بين 225 سهماً، تراجع 150 سهماً وارتفع 73 سهماً واستقر اثنان فقط.

وانخفضت كل المؤشرات الفرعية تقريباً ما عدا مؤشر شركات الخدمات المالية الذي ارتفع 1.69%

وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.62% إلى 2306.37 نقاط.

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