«المركزي الأسترالي» يخالف التوقعات ويثبت الفائدة عند %4.1

المصدر: سيدني - وكالات

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ثبت المركزي الاسترالي معدلات الفائدة في يوليو عند 4.1%، وذلك مقابل توقعات برفع بـ 25 نقطة أساس إلى مستويات 4.35%.

وخلال عامين فقط، قفزت معدلات الفائدة الاسترالية بـ 400 نقطة أساس، وذلك مع ارتفاع التضخم في البلاد ووصوله في الربع الرابع من العام 2022 إلى أعلى مستوياته في 30 عاماً عند 7.8%، قبل أن يتباطئ في الربع الأول من العام 2023 إلى 7%.

وقال فيليب لوي محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي في بيان «قد تكون هناك حاجة لمزيد من التشديد في السياسة النقدية لضمان عودة التضخم إلى الهدف في إطار زمني معقول، لكن ذلك سيعتمد على كيفية تطور الاقتصاد والتضخم».

ويأتي القرار بعد أن رفع البنك المركزي سعر الفائدة النقدي بمقدار 25 نقطة أساس الشهر الماضي، وهي خطوة وصفها بأنها قرار «متوازن بدقة»، وفقاً لمحضر اجتماعه في يونيو.

وقال لوي في بيان «قرار الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة هذا الشهر يمنح المجلس مزيداً من الوقت لتقييم حالة الاقتصاد والتوقعات الاقتصادية والمخاطر المرتبطة بها». وأضاف إن البنك المركزي سيواصل مراقبة تطورات الاقتصاد العالمي عن كثب واتجاهات إنفاق الأسر وتوقعات التضخم.

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