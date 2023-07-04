«حرب الرقائق» تستعر بين الصين وأمريكا.. والعالم يترقب

المصدر: عواصم - (وكالات)

ت + ت - الحجم الطبيعي

فرضت الصين قيوداً على تصدير معدنين يستخدمان في تصنيع رقائق الحاسبات والخلايا الشمسية، في توسيع لخلاف مع واشنطن حول تجارة التكنولوجيا الفائقة، قبل زيارة وزيرة الخزانة جانيت يلين لبيجين هذا الأسبوع.

قالت وزارة التجارة الصينية في وقت متأخر من الاثنين، إن الضوابط المفروضة على معدني الغاليوم والجرمانيوم تهدف إلى «حماية الأمن القومي»، وإن تصديرهما سيتطلب إذناً رسمياً بمجرد دخول القيود حيز التنفيذ في الأول من أغسطس.

أصاب الإحباط حكومة الرئيس الصيني شي جين بينغ بعد فرض قيود أمريكية على الوصول إلى رقائق المعالجات المتقدمة وغيرها من التقنيات، لأسباب أمنية.

ومن المقرر أن تصل يلين الى بيجين الخميس في إطار جهود إدارة بايدن لتحسين العلاقات التي تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ عقود بسبب نزاعات حول التكنولوجيا، والحشد العسكري الصيني، وحقوق الإنسان، وغيرها.

استخدامات الغاليوم والجرمانيوم

الصين هي أكبر مصدر عالمي لمعدني الغاليوم والجرمانيوم، ويتم إنتاجهما بكميات صغيرة ولكنها ضرورية لتصنيع رقائق الحاسبات، والهواتف المحمولة، والسيارات، وكذلك الألواح الشمسية والتكنولوجيا العسكرية.

ويُستخدم الغاليوم في الدوائر المتكاملة، ومصابيح ليد (LED) والألواح الشمسية، فيما يستخدم الجرمانيوم في الألياف الضوئية وعدسات كاميرات الأشعة تحت الحمراء.

وتأتي قيود بكين مع تصاعد التوتر الدولي بشأن إنتاج أشباه الموصلات والتنافس التكنولوجي بين الصين والولايات المتحدة.

أمريكا والصادرات الصينية

تحصل الولايات المتحدة على نصف إمداداتها من المعدنين مباشرة من الصين.

وصدرت الصين نحو 25 طناً من الغاليوم العام الماضي، وتنتج ما يقرب من 660 طناً من الجرمانيوم سنوياً.

منعت الولايات المتحدة وصول الصين إلى الرقائق المتقدمة والتكنولوجيا اللازمة لتصنيعها، وأقنعت حليفيها هولندا واليابان بالحد من صادرات مكونات صناعة الرقائق للصين.

قلق أوروبي

وعبّر الاتحاد الأوروبي عن «قلقه» إزاء قرار الصين فرض قيود على تصدير اثنين من المعادن النادرة الضرورية لتصنيع أشباه موصلات، وسط تصاعد التنافس التكنولوجي بين واشنطن وبكين.

وقالت المتحدّثة باسم المفوضية الأوروبي صونيا غوسبودينوفا، إنّ الذراع التشريعية للاتحاد ترى أن القيود الجديدة «غير مرتبطة بالحاجة إلى حماية السلام الدولي والاستقرار».

وقالت: «ندعو الصين لاتخاذ نهج تكون بموجبه قيود وضوابط التصدير قائمة على اعتبارات أمنية واضحة تماشياً مع قواعد منظمة التجارة العالمية».

وتُنتج الصين 80% من إمدادات العالم من الغاليوم والجرمانيوم، بحسب تقرير للمفوضية الأوروبي في 2020.

ويستورد الاتحاد الأوروبي من الصين 27% من واردته من الغاليوم و17% من الجرمانيوم، على ما جاء في ذلك التقرير.

وفيما لا يتبنى الاتحاد الأوروبي موقف واشنطن الأكثر تشدداً، يسعى إلى تقليص اعتماده على المواد الحيوية من الصين.

وقالت غوسبودينوفا، إن «المفوضية تعمل في الوقت الراهن على تحليل مفصّل للإجراءات المعلنة وتأثيرها المحتمل على سلاسل التوريد العالمية والصناعة الأوروبية».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز