البيانات الأمريكية الضعيفة ترفع أسعار الذهب

المصدر: دبي - رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب، أمس، مع انخفاض الدولار وعوائد السندات، بعد صدور بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة، ما يلقي بظلال من الشك على ما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يلتزم بسياسة التشديد النقدي. وخلال التداولات ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1925.16 دولار للأوقية (الأونصة). كما صعدت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.2% إلى 1933.30 دولار.

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق في أواندا "ربما استقر الذهب حول مستوى 1900 دولار".

وتلقت أسعار الذهب دعما كذلك من الفارق بين عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين وعشرة أعوام، والذي وصل إلى أوسع نطاق منذ 1981، مما يعكس المخاوف من أن تمديد مجلس الاحتياطي الاتحادي دورة رفع أسعار الفائدة ربما يدفع الولايات المتحدة إلى الركود. ومن شأن أسعار الفائدة المرتفعة الحد من الاستثمار في الذهب الذي لا يدر عائدا. ومما دعم أسعار الذهب أيضا انخفاض الدولار بعد أن أظهرت البيانات تراجع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة في يونيو . وقال كارلو ألبرتو دي كاسا المحلل لدى كينسيز ماني إن الأسعار يمكن أن تظل في نطاق 1900 دولار إلى 1930 دولارا قبل صدور محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي الذي عقد في 13 و14 يونيو حزيران ليوفر للمستثمرين المزيد من الأخبار.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8% إلى 22.92 دولار للأوقية، كما صعد البلاتين 0.9% إلى 908.59 دولار، وزاد البلاديوم 1.6% إلى 1246.49 دولار.

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