«وول ستريت» تتماسك.. وسهم تسلا يقفز %7 وأبل يتراجع %1

المصدر: دبي - البيان

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حاولت بورصة «وول ستريت» التماسك أمس أمام البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة.

وارتفع مؤشر ناسداك الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا، أمس، مواصلاً مكاسبه التي حققها في النصف الأول من العام، وذلك بدفعة من قفزة في سهم تسلا، التي أعلنت عن تسليم عدد قياسي من السيارات في الربع الثاني.

وارتفعت أسهم تسلا بأكثر من 7%، بعد أن أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية عن أرقام التسليم والإنتاج التي فاقت توقعات المحللين. كما ارتفعت أسهم الشركة في بورصة فرانكفورت 4.9%.

من ناحية أخرى، فشل سهم «أبل» في مواصلة سلسلة الارتفاع، متراجعاً نحو 1%.

وتراجع المؤشر داو جونز 73.82 نقطة أو 0.11% إلى 34369.78 نقطة. وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 0.10 نقطة إلى 4450.48 نقطة، في حين زاد المؤشر ناسداك المجمع 10.78 نقاط أو 0.08% إلى 13798.70 نقطة.

الأوروبية

من جهة أخرى تراجعت الأسهم الأوروبية، بعدما بدأت مرتفعة في وقت عززت فيه أدلة إضافية على ضعف النمو في الصين الآمال في تطبيق إجراءات لتحفيز الاقتصاد، بينما قفزت أسهم شركة جنرالي بعدما سمحت لشركة دلفين بامتلاك حصة تزيد على 10% في أكبر شركة تأمين في إيطاليا. وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي على تراجع 0.3% .

وتراجع مؤشر DAX الألماني بنحو 0.41%، وأغلق مؤشر CAC الفرنسي على خسائر بنحو 0.18%وانخفض مؤشر FTSE البريطاني 0.1%.

اليابان

أغلق المؤشر نيكاي الياباني عند أعلى مستوى في 33 عاماً، أمس، مع تصدر أسهم شركات صناعة الآلات للمكاسب، فيما أشار مسح ربع سنوي للبنك المركزي إلى تعافي أنشطة الشركات.

وارتفع المؤشر نيكاي 1.7% إلى 33753.33 نقطة، وهو أعلى مستوى عند الإغلاق منذ مارس 1990. كما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.41% إلى 2320.81 نقطة.

وأظهر مسح «تانكان» ربع السنوي للبنك المركزي (بنك اليابان) تحسن معنويات الأعمال في الربع الثاني، إذ توقعت الشركات زيادة الإنفاق الرأسمالي وأن يظل التضخم أعلى من المستوى المستهدف لبنك اليابان عند اثنين بالمئة لمدة خمس سنوات مقبلة.

وقفز مؤشر شركات صناعة الآلات 3.23% ليسجل الأداء الأفضل بين 33 مؤشراً فرعياً في بورصة طوكيو.

وصعد سهم شركة دايكن إندستريز لصناعة أجهزة تكييف الهواء 6.75% وسهم شركة كوماتسو، ثاني أكبر صانعي آلات البناء في العالم، 2.01%.

كما ارتفعت الأسهم المرتبطة بالرقائق، إذ قفز سهم شركة طوكيو إلكترون لصناعة معدات صناعة الرقائق 3.94% وسهم صانعة معدات اختبار الرقائق أدفانتست 5.93%.

وقفز سهم زد هولدنجز التي تدير شركة الإنترنت ياهو اليابان 5.25%. وفي الوقت نفسه تراجع سهم تاكاشيمايا لإدارة المراكز التجارية 1.34%. وسهم جيه. فرونت ريتيلنج 0.76%.

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