«جولدمان ساكس» يجري محادثات لإيقاف بطاقة ائتمان أبل

المصدر: واشنطن- وكالات

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أعلن مصدر أن بنك جولدمان ساكس يجري محادثات لإيقاف منتجاتها من بطاقات الائتمان وحسابات التوفير من أبل و«أمريكان إكسبريس».

ونشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» لأول مرة محادثات «جولدمان ساكس» مع«أمريكان إكسبريس». وقالت الصحيفة إنه ليس هناك ما يضمن التوصل إلى اتفاق، كما أنه ليس هناك اتفاق قريب.

وذكرت الصحيفة أن «جولدمان ساكس» و«آبل» جددا شراكتهما حتى عام 2029. وفي أبريل، أعلن المدير المالي لبنك جولدمان، دينيس كولمان، تعميق الشراكة، وذلك بحسب تقرير نشرته «سي إن بي سي».

وقالت بلومبرغ إن الشركة المصنعة للهاتف الذكي آيفون وصلت إلى مستوى تاريخي الجمعة الماضي عندما ارتفع سعر سهمها 0.6 % إلى 190.80 دولار، مما يجعل القيمة السوقية للشركة أكثر من 3 تريليونات دولار. وارتفعت القيمة السوقية للشركة بأكثر من 900 مليار دولار خلال 6 أشهر.

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