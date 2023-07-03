«سينسبري» تسلط الضوء على تأثير تضخم أسعار الغذاء

المصدر: دبي - د.ب.أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

تسلط سلسلة محلات السوبرماركت البريطانية «سينسبري» الضوء على تأثير تضخم أسعار الغذاء على المتسوقين وتوقعات الأسعار، فيما تطلع المستثمرين على ذلك الأسبوع المقبل. ومن المتوقع أن تسجل ثاني أكبر محلات سوبر ماركت بريطانية قفزة في الإيرادات، ناجمة عن ارتفاع مبيعات البقالة، خلال الربع الثاني.

يأتي ذلك وسط تركيز مكثف للأنظار على قطاع محال السوبر ماركت، بعد أن شهد المتسوقون زيادة حادة في قيمة فواتيرهم.

وأظهرت أحدث الأرقام الرسمية الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا أن التضخم في أسعار الغذاء تقلص بشكل طفيف في مايو الماضي، لكن ما زال مرتفعاً بصورة كبيرة، حيث بلغ 18.4 %. ويأمل المتسوقون في أن تشير الشركة إلى أن التضخم الأخير في أسعار المواد الغذائية والمشروبات، وصل إلى ذروته.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز