النفط يسجل رابع خسارة فصلية

المصدر: نيويورك- رويترز

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سجلت أسعار النفط رابع خسارة فصلية على التوالي، إذ يخشى المستثمرون أن يؤدي تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي إلى تراجع الطلب على الوقود.

ومع ذلك ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أغسطس والتي تنتهي الجمعة 56 سنتاً، أو 0.8%، إلى 74.90 دولاراً عند التسوية. وفي الأشهر الثلاثة المنتهية في نهاية يونيو/حزيران، انتهى العقد منخفضاً 6%.

وصعد كذلك خام غربي تكساس الوسيط الأمريكي 78 سنتاً أو 1.1% إلى 70.64 دولاراً للبرميل عند التسوية. وسجل ثاني تراجع ربع سنوي على التوالي، بانخفاض 6.5% تقريباً في الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وتأثرت الأسواق في الأشهر القليلة الماضية بضغوط التضخم وارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات الرئيسة وانتعاش أبطأ من المتوقع في التصنيع والاستهلاك الصيني.

وعزز تقرير وزارة التجارة الأمريكية الذي أظهر ارتفاع التضخم السنوي الشهر الماضي بأبطأ وتيرة في عامين أسعار الخام. وجاء الدعم أيضاً من الانخفاض الحاد في مخزونات النفط الأمريكية الأسبوع الماضي.

وتتلقى الأسعار مزيداً من الدعم من خطط السعودية لخفض الإنتاج نحو مليون برميل إضافي يومياً في يوليو/تموز إضافة إلى اتفاق أوبك+ الأوسع نطاقاً للحد من الإمدادات حتى 2024. وأظهر مسح لرويترز شمل 37 اقتصادياً ومحللاً أن أسعار النفط ستجد صعوبة في اكتساب قوة دافعة هذا العام مع استمرار الرياح غير المواتية في الاقتصاد العالمي.

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