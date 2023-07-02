رحلة مضنية للبنوك العالمية لاقتناص مواهب يديرون ثروات الأغنياء

المصدر: دبي ـ وكالات

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تقاتل البنوك الكبرى في العالم من أجل الفوز بإدارة ثروات أغنى أغنياء العالم. حتى البنوك ذات الأسماء العائلية تتنافس على المواهب لخدمة الفئات شديدة الخصوصية من العملاء، الذين غالباً ما يمتلك الفرد منهم أصولاً لا تقل قيمتها الإجمالية عن 10 ملايين دولار.

وتبدأ رحلة البنوك للفوز بإدارة ثروات أثرياء العالم من اختيار الموظفين الذين يتمتعون بمواهب تسمح لهم بالعمل في هذه البنوك، حيث إن الحصول على وظيفة هو مجرد الخطوة الأولى.

وبحسب تقرير موقع «بزنس انسايدر» البريطاني، فقد يستغرق الأمر مئات الساعات من الدروس، وأحياناً يتم توزيعها على مدار سنوات، إضافة إلى الامتحانات ودراسات الحالة والمزيد من الاختبارات. فيما يلي قائمة البرامج التدريبية الجارية للمصرفيين الطموحين في أفضل البنوك الأمريكية:

«جيه بي مورغان»

منذ ما يزيد قليلاً على عامين، وضع «جيه بي مورغان» خططاً لتوظيف ما يصل إلى 1500 مستشار مصرفي خاص جديد على مدى السنوات القليلة المقبلة، مما سيضاعف عدد موظفيها الحالي.

سيأتي حوالي نصف هؤلاء المستشارين من ضمن محللي «جيه بي مورغان»، وينتمي أغلبهم إلى فئة خريجي الجامعات حديثي التخرج. يتعين على هؤلاء المحللين الشباب إكمال 250 ساعة من التدريب على مدار ثلاث سنوات بمزيج من الدروس الحية والدراسة الذاتية حول موضوعات من الاستثمارات البديلة إلى الإقراض.

ويقول المسؤول: «نحن ننظر إلى الكثير من هذه الموضوعات باعتبارها مثل تعلم لغة أجنبية. لذا يجب أن تكون مُطلعاً على هذه الموضوعات ومُلماً بها على نحو جيد».

«مورغان ستانلي»

يتعين على كل مستشار في قسم إدارة الثروات لدى «مورغان ستانلي» اجتياز اختبار بدراسة حالة مباشرة من أجل العمل مع العائلات ذات الثروات العالية. يمر حوالي 60% فقط من المحاولة الأولى وحوالي 75% يمرون في النهاية بعد استعادتها، وأحياناً مرات عدة. في دراسة الحالة، يتظاهر كبار موظفي البنك بأنهم عملاء من أصحاب الثروات العالية ومحاسبيهم أو محاميهم. يحصل المستشارون على ساعة واحدة للتحدث مع العميل الخيالي، وثلاث ساعات أخرى لإعداد توصيات مفصلة.

«جولدمان ساكس»

بعد ثلاث سنوات من العمل في بنك «جولدمان ساكس»، اختير بعناية عدد يتراوح من 25 إلى 40 محللاً من قسم الثروة الخاصة بالبنك، للالتحاق ببرنامجه الاستشاري. تركز الدورة التي تبلغ مدتها سنتين على تدريب الخريجين الشباب على التواصل مع العملاء بطريقة يمكن الارتباط بها والتخلي عن «حديث كلية إدارة الأعمال»، وفقاً لما قاله ديفيد فوكس، الشريك لدى «جولدمان ساكس». يخضع المتدربون لجلسات شبه يومية من تمارين «البراعة اللفظية»، حيث يتعين عليهم الإجابة عن أسئلة العملاء الوهميين.

«بنك أوف أمريكا»

يكمل المحللون في «بنك أوف أمريكا» أربع دورات في الأقسام داخل البنك الخاص، ويختبرون كبار المصرفيين، وموظفي الثقة، ومديري المحافظ.

وتُعد هذه الدورة بمثابة «نموذج التدريب المهني» يساعد الخريجين الشباب في العثور على تخصصهم قبل أن يصبحوا شركاء، وفقاً لما تقوله جيسيكا والش، التي تقود تدريب الموظفين على المواهب المبكرة في البنك الخاص. في نهاية البرنامج الذي مدته سنتان، يختار المحللون واحدة من 25 مجموعة متخصصة للبنك، مثل تخطيط الثروة، أو الإقراض المخصص، أو الائتمان المهيكل، أو العمل الخيري، أو مكتب الاستثمار الرئيسي.

تعد دراسات الحالة أساسية للبرنامج، بما في ذلك دراسة حالة تتويجاً مع 15 نتيجة محتملة.

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