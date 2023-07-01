نوكيا توقع اتفاقية ترخيص براءة اختراع طويلة الأجل مع أبل

المصدر: د ب ا

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أعلنت شركة نوكيا الفنلندية متعددة الجنسيات للاتصالات السلكية واللاسلكية أنها وقعت اتفاقية ترخيص متبادل جديدة طويلة الأجل مع شركة الكمبيوتر والإلكترونيات الاستهلاكية الأمريكية "أبل".

وأوضحت نوكيا أن هذه الاتفاقية ستحل محل الترخيص الحالي الذي من المقرر أن تنتهي صلاحيته في نهاية عام 2023.

وتتوقع نوكيا تلقي اتفاقية ترخيص براءة اختراع جديدة بدءا من يناير 2024.

وتظل شروط الاتفاقية سرية بين الطرفين.

وتتوافق الاتفاقية مع الافتراضات التي كشفت عنها نوكيا فيما يتعلق بتوقعات نوكيا تكنولوجيز طويلة الأجل في تقريرها المالي للربع الأول الصادر في 20 أبريل 2023.

وقالت جيني لوكاندر، رئيسة نوكيا تكنولوجيز: "يسعدنا إبرام اتفاقية ترخيص براءة اختراع طويلة الأجل مع شركة أبل على أساس ودي. وتعكس الاتفاقية قوة محفظة براءات اختراع نوكيا، واستثماراتها التي تمتد لعقود في مجال البحث والتطوير، والمساهمات في المعايير الخليوية وغيرها من التقنيات".

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