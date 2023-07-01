«بيتكوين» تتجه لتسجيل مكاسب فصلية

المصدر: دبي ـ وكالات

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انخفضت العملات المشفرة خلال تعاملات أمس، لكن «بيتكوين» تتجه إلى تسجيل مكاسب شهرية، إضافة إلى ارتفاع فصلي للمرة الثانية على التوالي.

وخلال تداولات أمس، انخفضت قيمة البيتكوين بنسبة 1.45% إلى 30112 دولاراً. لكن العملة المشفرة الأكثر قيمة في العالم، تتجه نحو تسجيل مكاسب شهرية بأكثر من 10% ومكاسب فصلية تتجاوز 6%، وستكون هذه المكاسب الفصلية الثانية على التوالي.

وخلال تعاملات أمس، انخفضت عملة الإثيريوم بنسبة 0.20% إلى 1853 دولاراً، وتراجعت الريبل بنسبة 1% إلى 46.49 سنتاً. وانخفض إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة بنسبة 0.45% إلى 1.17 تريليون دولار تقريباً خلال آخر 24 ساعة، فيما زاد حجم التداولات في الفترة نفسها بنسبة 58.90% إلى 51.19 مليار دولار.

وتأتي المكاسب الشهرية لعملة «بيتكوين» بدفع من التفاؤل حيال زيادة الطلب المحتمل، إذا نجحت شركات الاستثمار والتمويل التقليدي مثل «بلاك روك» و«فيديليتي إنفستمنتس» في إطلاق صناديق متداولة في الولايات المتحدة للعملة المشفرة.

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