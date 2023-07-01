الذهب قرب أدنى مستوياته منذ منتصف مارس

المصدر: نيويورك - رويترز

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استقر الذهب، أمس، قرب أدنى مستوياته في أربعة أشهر، إذ يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية المهمة بعد مجموعة من البيانات القوية والتصريحات المؤيدة للتشديد النقدي من مسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مما زاد الرهانات على رفع الفائدة مجدداً. واستقر الذهب في السوق الفورية عند 1907.78 دولارات للأوقية، في حين هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % لتسجل 1915.80 دولاراً للأوقية. واستقر مؤشر الدولار قرب أعلى مستوياته في أسبوعين الذي سجله الجلسة الماضية، وهو ما يرفع سعر الذهب على حائزي العملات الأخرى.

ورسمت بيانات صدرت خلال الأسبوع صورة لاقتصاد أمريكي متين، وهو ما هدأ بعض المخاوف من ركود وشيك، لكنه زاد التوقعات بأن يستأنف المركزي الأمريكي تشديد السياسة النقدية. ويرتفع سعر الذهب عادة خلال أوقات عدم اليقين الاقتصادي أو المالي، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.

وأشار جيروم باول رئيس البنك المركزي الأمريكي إلى أن من المرجح أن يرفع البنك سعر الفائدة مرتين أخريين على الأقل حتى نهاية العام.

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