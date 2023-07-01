الدولار يرتفع مترقباً بيانات التضخم الأمريكية

المصدر: لندن - رويترز

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انخفض الين إلى أكثر من 145 مقابل الدولار مما أثار مخاوف المتعاملين من احتمال تدخل السلطات اليابانية لدعمه، بينما ارتفع الدولار قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية.

وتترقب الأسواق مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة، والذي سيصدر لاحقاً وسيقدم أحدث دلائل عما إذا كانت الأسعار تتراجع في أكبر اقتصاد في العالم.

وتشير البيانات إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يتحرك لرفع أسعار الفائدة إذا اقتضى الأمر لكبح التضخم، كما أدت البيانات إلى ارتفاع عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات 14 نقطة أساس لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ نهاية مارس.

كما صعدت أسواق العملات الأجنبية فارتفع مؤشر الدولار 0.35 %، كذلك زاد أمام اليورو الذي انخفض 0.45 %. واستقرت الأسواق أمس في التعاملات الأوروبية المبكرة مع استقرار اليورو عند 1.0857 مقابل الدولار ليقترب من أدنى مستوى له في أسبوع، ولم يطرأ تغير يذكر على الجنيه الاسترليني واستقر عند 1.2617 مقابل الدولار. وساعدت المكاسب الدولار أيضاً في الصعود إلى 145.07 يناً في التعاملات الآسيوية ليسجل أعلى أداء له في سبعة أشهر وقرب مستوى دفع السلطات اليابانية للتدخل لدعم العملة في الخريف الماضي.

ومع ذلك، أخفق الدولار في الحفاظ على هذه المكاسب واستقر في ختام التعاملات عند 144.88 يناً.

وحذر وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي في أحدث تصريحات لوزراء ومسؤولين حكوميين، من انخفاض الين بشكل كبير، لكنه لم يصل إلى حد القول إنه يشعر بقلق عميق أو يعلن نيته اتخاذ خطوات حاسمة، وهي العبارات التي استخدمها تمهيداً لآخر مرة تدخلت فيها السلطات في سوق العملات.

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