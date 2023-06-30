وول ستريت تفتح مرتفعة مع تجاوز القيمة السوقية لـ"أبل" 3 تريليونات دولار

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم الجمعة، إذ سجلت أسهم أبل مستوى قياسياً مرتفعاً وظهرت بوادر على تراجع التضخم مما أثار ارتياح المستثمرين القلقين بشأن زيادة أسعار الفائدة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 147.50 نقطة أو 0.43 بالمئة إلى 34269.92 نقطة. وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 26 نقطة أو 0.59 بالمئة إلى 4422.44 نقطة، في حين زاد المؤشر ناسداك المجمع 128.65 نقطة أو 0.95 بالمئة إلى 13719.98 نقطة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز