ارتفاع أسعار النفط مع التفاؤل بانتعاش الطلب على الخام

المصدر: (دبي ـ وكالات)

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ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس، مع تفاؤل الأسواق بهبوط المخزونات الأمريكية الحاد الذي يعكس انتعاش الطلب على الخام.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس بنسبة 0.96% إلى 74.74 دولاراً للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام نايمكس تسليم أغسطس بنسبة 1.16% إلى 70.36 دولاراً للبرميل.

وفي وقت سابق، قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام تراجعت بشكل حاد 9.6 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في 23 يونيو متجاوزة التوقعات بانخفاض 1.76 مليون برميل.

وحدّ من المكاسب تقييم الأسواق لبيانات اقتصادية ضعيفة من الصين أثرت على المعنويات، حيث أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء، انكماش أرباح الشركات الصناعية الصينية بنسبة 18.8% على أساس سنوي خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2023.

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