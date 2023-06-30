تراجع طفيف في أسعار الذهب

المصدر: ( دبي - وكالات)

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تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات أمس للجلسة الثالثة على التوالي، مع ترقب صدور بيانات اقتصادية من الولايات المتحدة، في ظل تأكيد محافظي البنوك المركزية العالمية على انتهاج السياسات النقدية المتشددة.

وانخفضت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أغسطس بنسبة 0.15% عند 1919.30 دولاراً للأوقية، بينما ارتفع سعر التسليم الفوري 0.15% أو 3.32 دولارات إلى 1910.64 دولارات للأوقية.

كما تراجعت العقود الآجلة للفضة تسليم سبتمبر بنسبة 0.1% إلى 23.06 دولاراً للأوقية، وخسر السعر الفوري للبلاتين 0.7% عند 908.57 دولارات، وهبط البلاديوم 2.2% إلى 1234.74 دولاراً.

وبحسب «رويترز»، قال كارلو ألبرتو دي كاسا، المحلل الخارجي لدى بورصة المعادن «كنيسس موني»، إن السيناريو العام للذهب والمعادن الثمينة لا يزال يواجه تحديات.

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