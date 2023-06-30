ارتفاع أسعار الكاكاو إلى أعلى مستوى في 46 عاماً

المصدر: نيويورك - رويترز

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قفزت أسعار الكاكاو لأعلى مستوياتها في 46 عاماً ببورصة إنتركونتيننتال في لندن، إذ يهدد سوء الأحوال الجوية في غرب أفريقيا آفاق الإنتاج لدى المنتجين الرئيسيين للمكون الأساسي في صنع الشوكولاته.

وارتفع عقد سبتمبر القياسي للكاكاو في لندن أكثر من 2% إلى 2590 جنيهاً استرلينياً للطن، وبلغ أعلى سعر خلال جلسة أول من أمس (الأربعاء) عند 2594 جنيهاً استرلينياً، وهو أعلى مستوياته منذ عام 1977.

وترتفع الأسعار نتيجة نقص المعروض في السوق من حبوب الكاكاو، التي يأتي معظم إنتاجها من ساحل العاج وغانا، وانخفض حجم شحنات الكاكاو الواردة إلى موانئ ساحل العاج من أجل التصدير نحو 5% هذا الموسم.

ورفعت منظمة الكاكاو الدولية هذا الشهر توقعاتها للنقص في إمدادات الكاكاو العالمية من نحو 60 ألف طن إلى 142 ألفاً. وقال ليوناردو روسيتي لمحلل لدى شركة ستون إكس للوساطة «هذا هو الموسم الثاني على التوالي، الذي يشهد عجزاً في الإمدادات».

وأضاف: إن من المتوقع هبوط نسبة المخزون إلى الاستهلاك، وهو مؤشر على توفر الكاكاو في السوق، إلى 32.2% وهو أدنى مستوياته منذ موسم 1984 - 1985.

وأدت زيادة الأمطار عن المعدل المتوسط في ساحل العاج إلى غمر بعض حقول الكاكاو، وهو ما قد يضر بالمحصول الرئيسي الذي يبدأ في أكتوبر،

وارتفعت أسعار الكاكاو في نيويورك أيضاً، حيث زاد عقد سبتمبر 2.7% إلى 3348 دولاراً للطن، وهو أعلى مستوياته في سبع سنوات ونصف السنة.

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