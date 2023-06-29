نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول بأكثر من التوقعات

المصدر: د ب ا

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أظهرت البيانات المعدلة الصادرة عن وزارة التجارة الأمريكية اليوم الخميس نمو اقتصاد الولايات المتحدة خلال الربع الأول من العام الحالي بأكثر من التقديرات الأولية الصادرة في وقت سابق.

وقالت الوزارة إن الاقتصاد نما بنسبة 2% من إجمالي الناتج المحلي في حين كانت التقديرات الأولية 3ر1%. وكان المحللون يتوقعون استمرار معدل النمو دون تغيير.

عكست بيانات النمو الأعلى من التقديرات الأولية، ارتفاع الصادرات والإنفاق الاستهلاكي، مقابل انخفاض أرقام الاستثمارات الثابتة في العقارات غير السكنية وإنفاق الحكومة الاتحادية وفق البيانات المعدلة.

ورغم ارتفاع البيانات المعدلة للنمو خلال الربع الأول، مازالت أقل من المعدل المسجل في الربع الأخير من العام الماضي وكان 6ر2% من إجمالي الناتج المحلي.

ويعكس تراجع معدل النمو خلال الربع الأول مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي تراجع الاستثمار في المخزون الخاص، وتباطؤ الاستثمارات الثابتة غير السكنية.

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