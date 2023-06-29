ارتفاع عدد قروض التمويل العقاري في بريطانيا رغم ارتفاع الفائدة

المصدر: د ب ا

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أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الخميس ارتفاع عدد قروض التمويل العقاري التي تمت الموافقة عليها في بريطانيا خلال مايو الماضي رغم ارتفاع أسعار الفائدة، في حين بدأ المستهلكون تقليل اعتمادهم على بطاقات الائتمان في تمويل مشترياتهم واستخدام مدخراتهم بدلا من ذلك.

وذكر بنك إنجلترا المركزي أن عدد قروض التمويل العقاري التي تمت الموافقة عليها خلال الشهر الماضي ارتفع إلى 5ر50 ألف قرض، مقابل 49 ألف قرض في أبريل الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه إلى 7ر49 ألف قرض. وتعتبر الموافقة على القروض مؤشرا للاقتراض المستقبلي من مؤسسات التمويل العقاري.

في الوقت نفسه ارتفع عدد الموافقات على إعادة تمويل قروض تمويل عقاري إلى 6ر33 ألف موافقة مقابل 5ر32 ألفا خلال أبريل الماضي.

وارتفع سعر الفائدة الفعلي وهي الفائدة التي يتم دفعها على قروض التمويل العقاري المسحوبة حديثا، بمقدار 10 نقاط أساس إلى 56ر4% خلال مايو الحالي.

ورفع بنك إنجلترا المركزي سعر الفائدة الرئيسية في بريطانيا 13 مرة على التوالي ليصل إلى 5%، وهو أعلى مستوى له منذ 2008.

وذكر البنك أن الأفراد في بريطانيا سددوا 100 مليون جنيه إسترليني من قروض التمويل العقاري خلال مايو الماضي، بعد أن وصل صافي المدفوعات إلى مستوى قياسي قدره 5ر1 مليار جنيه إسترليني خلال أبريل الماضي.

وتراجع إنفاق البريطانيين باستخدام بطاقات الائتمان خلال الشهر الماضي إلى 1ر1 مليار جنيه إسترليني مقابل 5ر1 مليار جنيه إسترليني خلال أبريل الماضي.

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