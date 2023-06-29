بين صعود وهبوط.. اتجاهات مختلفة للتضخم في أوروبا

المصدر: أ ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أظهرت إحصاءات رسمية، يوم الخميس، أن التضخم يسير في اتجاهات مختلفة في أوروبا، حيث يشهد ارتفاعاً في ألمانيا وانخفاضاً في إسبانيا.

وفيما أعلن مكتب الإحصاء الحكومي الألماني، أن أسعار المستهلك قفزت 6.8% في يونيو الجاري مقارنة بالعام السابق، ارتفاعاً من 6.3% في مايو. قال محللون إن هذه النسبة تعززت جزئياً من خلال عرض استخدم على نطاق واسع على تذاكر نقل زهيدة الثمن الصيف الماضي.

وتأتي الزيادة في أكبر اقتصاد في أوروبا قبل يوم واحد من إصدار إحصاءات التضخم لمنطقة اليورو بدولها العشرين. وانخفض معدل التضخم في منطقة اليورو من ذروة 10.6% في أكتوبر، بحيث وصل إلى 6.1% في مايو.

لكن هذا لا يزال أعلى بكثير من 2% المستهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي.

وحذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، من أن التضخم مستمر في الارتفاع بما يكفي لتبرير رفع سعر الفائدة مرة واحدة على الأقل في اجتماع البنك يوم 27 يوليو المقبل، حيث إن أسعار الفائدة المرتفعة هي الأداة الرئيسية للبنوك المركزية لكبح التضخم.

وفي الوقت ذاته أدى انخفاض تضخم أسعار المواد الغذائية والطاقة إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في إسبانيا بنسبة 1.6% فقط في يونيو عن العام السابق، انخفاضاً من 2.9% في مايو.

وقال أدريان بريترجون، الخبير الاقتصادي في مؤسسة كابيتال أيكونوميكس، إن المعدل الإسباني المنخفض من غير المرجح أن يؤثر في عملية اتخاذ القرار في البنك المركزي الأوروبي "لأن العوامل الخاصة بكل بلد تجعل التضخم الإسباني أقل بكثير مما هو عليه في البلدان الأخرى".

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز