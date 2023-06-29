«فيزا» تعتزم شراء شركة «بيسمو» المالية البرازيلية

المصدر: د ب ا

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أعلنت شركة فيزا الأمريكية للمدفوعات أمس الأربعاء أنها ستشتري شركة بيسمو المالية البرازيلية في صفقة بقيمة مليار دولار.

وستحتفظ "بيسمو" وهي جهة إصدار سحابية أصلية ومنصة مصرفية أساسية لها عمليات في أمريكا اللاتينية وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا، بفريق الإدارة الحالي بموجب الصفقة.

وقالت فيزا إن عملية الاستحواذ ستوفر قدرات معالجة مصرفية أساسية عبر بطاقات الخصم والدفع المسبق والائتمان والبطاقات التجارية للعملاء عبر واجهات برمجة التطبيقات السحابية الأصلية.

وأكد ريكاردو جوسوا، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة بيسمو: "نهدف في بيسمو إلى تمكين عملائنا من إطلاق أحدث المدفوعات والمنتجات المصرفية ضمن منصة سحابية أصلية واحدة.. توفر لنا فيزا دعما منقطع النظير لتوسيع بصمتنا على مستوى العالم والمساعدة في تشكيل حقبة جديدة للخدمات المصرفية والمدفوعات".

وتخضع الصفقة للموافقات التنظيمية وشروط الإغلاق المعتادة الأخرى ومن المتوقع إتمامها بحلول نهاية عام 2023.

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