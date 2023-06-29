تراجع حاد في أسعار الساعات الفاخرة في السوق الثانوية

المصدر: د ب ا

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تراجعت اسعار الساعات السويسرية الفاخرة إلى أقل مستوياتها منذ حوالي عامين في السوق الثانوية، حيث استمر تراجع ساعات رولكس وباتيك فيليب وأوديمار بيجيه عن مستوياتها القياسية التي وصلت إليها في أوائل 2022.

وتراجع مؤشر بلومبرغ /صب دايال/ للساعات الذي يتابع أسعار أغلى 50 ساعة مستعملة بشدة عن مستويات أسعار يونيو 2021.

ووفقا لبيانات شركة صب دايال لتجارة الساعات الفاخرة المستعملة ومقرها لندن فإن الطلب على السلع غالية الثمن من العلامات التجارية السويسرية تراجع، في ظل تباطؤ الاقتصاد وارتفاع أسعار الفائدة وانهيار العملات المشفرة.

وفي فبراير من العام الماضي وصلت الأسعار إلى ذروتها بعد الارتفاع غير المسبوق للأسعار خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن الساعة أوديمار بيجيه رويال أواك جامبو آلترا ثين التي يبلغ متوسط سعرها 71682 دولارا هي الطراز الأسوأ أداء طوال الـ 12 شهرا الماضية، بعد انخفاض السعر بأكثر من 35%.

كما انخفض سعر الساعة باتيك فيليب ناتيلو ترافيل تايم بنسبة 28% خلال العام، في حين تراجع سعر الساعة رولكس داي تونا بنسبة 25% تقريبا في سوق الساعات المستعملة.

ويشير أداء المؤشر بشكل عام والذي تراجع بنسبة 19% خلال عام وبنسبة 1% خلال الـ 30 يوما الماضية، أن أسعار الساعات الفاخرة المستعملة مازالت تتراجع، ولكن بوتيرة أبطأ مما حدث في أغسطس وسبتمبر من العام الماضي.

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