وزير الخزانة البريطاني يتعهد بعين يقظة على الأسعار في الشركات

المصدر: د ب ا

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تعهد وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت بالتدقيق في كيفية تحميل الشركات تكاليف أقل على المستهلكين في المملكة المتحدة، فيما أعلن عن "خطة عمل" مع الهيئات التنظيمية لتخفيض تكلفة المعيشة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس الأربعاء.

والتقى هانت برؤساء الهيئات التنظيمية المعنية بقطاعات الاتصالات والمياه والطاقة والبنوك والمتاجر الكبرى، فيما تواجه حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك ضغطا متناميا للحد من التضخم المتفاقم.

واتفقوا على تعزيز الجهود لضمان معاملة المستهلكين بعدل، وفقا لبيان من وزارة الخزانة لم تتم فيه الإشارة إلى أي إجراءات رئيسية جديدة لخفض الأسعار بصورة مباشرة.

كان هانت قد صرح يوم الاثنين بأن البنوك في بريطانيا تتحرك ببطء شديد في تمرير الزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة إلى المودعين، وإنه أثار هذا الموضوع مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك خلال لقاء مائدة مستديرة عقد الأسبوع الماضي.

وأضاف هانت أمام أعضاء مجلس العموم البريطاني "هناك أمر واحد يمكن أن يحدث بطريقة أفضل مما عليه الآن، وهو تمرير الزيادة في أسعار الفائدة الرئيسية" إلى المودعين... الأمر يستغرق وقتا طويلا للغاية".

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن هانت ورئيس وزراءه ريشي سوناك يحاولان الضغط على البنوك لضمان زيادة أسعار الفائدة على الودائع، بنفس السرعة التي رفعت بها أسعار الفائدة على قروض التمويل العقاري وغيرها من القروض.

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