الذهب يستقر قرب أدنى مستوياته في 3 أشهر

المصدر: (نيويورك ـ رويترز)

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استقر الذهب، أمس، قرب أدنى مستوياته في 3 أشهر، بعدما طغت بيانات اقتصادية أمريكية قوية على وضع الذهب كملاذ آمن.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1915.45 دولاراً للأوقية ليحوم قرب أدنى مستوى له منذ 16 مارس عند 1910 دولارات للأوقية. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1924.60 دولاراً للأوقية. وقال مات سمبسون، كبير محللي السوق في «سيتي إندكس»، إن البيانات الاقتصادية القوية في الولايات المتحدة رفعت الدولار وأعادت الذهب إلى أدنى مستوياته في يونيو.

ووفقاً لخدمة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي. إم. إي»، يتوقع المستثمرون بنسبة 77% رفع أسعار الفائدة في يوليو، وخفضها اعتباراً من مارس 2024 فصاعداً، وتتوقع معظم البنوك الأمريكية الكبرى رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

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