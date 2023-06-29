أنباء عن طرح صندوق تداول فوري للعملة المشفرة

المصدر: (دبي - وكالات)

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اقترب سعر عملة «بتكوين» من أعلى مستوى له في عام واحد، وسط أنباء عن استعداد شركة «فيدليتي» لإدارة الأصول المالية، لتقديم ملف للحصول على ترخيص لصندوق تداول فوري للعملة المشفرة.

وبلغ سعر أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية، 30855 دولاراً، ليقترب من أعلى مستوى له في عام، عندما كان 31411 دولاراً في 23 يونيو. يأتي هذا الارتفاع، في وقت يُتوقع أن تقدم «فيدليتي» ملفاً للحصول على ترخيص لصندوق متداول بالبورصة لعملة «بتكوين»، وفقاً لتقرير صادر عن نشرة أخبار تجارة التشفير «ذا بلوك».

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