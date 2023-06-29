النفط يتخلى عن مكاسبه بفعل مخاوف رفع الفائدة

المصدر: (نيويورك ـ رويترز)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تخلى النفط، أمس، عن معظم مكاسبه السابقة؛ إذ طغت المخاوف من رفع أسعار الفائدة وتباطؤ الطلب على الدعم الذي تلقته الأسعار من تقرير يظهر انخفاضاً أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية.

وانخفضت أسعار خام برنت القياسي بأكثر من 15% هذا العام إذ أثر ارتفاع أسعار الفائدة على شهية المستثمرين، في حين تعثر التعافي الاقتصادي في الصين بعد استهلاك أقل من المتوقع على مدى شهور عدة وبيانات أخرى.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 8 سنتات، بما يعادل 0.1% إلى 72.34 دولاراً للبرميل. بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتين إلى 67.68 دولاراً للبرميل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز