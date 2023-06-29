ثقة المستهلكين بفرنسا عند أعلى مستوى منذ أكثر من عام

المصدر: (باريس - د ب ا)

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أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفرنسي أن مؤشر ثقة المستهلكين ارتفع خلال شهر يونيو الجاري لأعلى مستوى منذ أكثر من عام.

وارتفع مؤشر ثقة المستهلكين إلى 85 في يونيو الجاري بعدما بلغ 83 في مايو الماضي، فيما يعد أعلى مستوى منذ مايو 2022.

وتحسن تقييم الأسر لوضعها المالي في المستقبل بنسبة طفيفة في يونيو الجاري، حيث ارتفع إلى سالب 16 بعدما سجلت سالب 17. وجاءت آراء المستهلكين بشأن الوضع الاقتصادي العام في البلاد على مدار الـ12 شهراً المقبلة أقل تشاؤماً، حيث ارتفع المؤشر إلى سالب 51 في يونيو الجاري بعدما سجل سالب 56 في مايو الماضي.

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