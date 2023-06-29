تراجع التضخم في إيطاليا لأقل مستوياته منذ 14 شهراً

المصدر: (روما - د ب أ)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإيطالي «آيستات» الأولية الصادرة، أمس، تراجع معدل تضخم أسعار المستهلك خلال يونيو الحالي بأكثر من التوقعات ليصل إلى أقل مستوياته منذ أكثر من عام.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك خلال يونيو الحالي بنسبة 6.4 % مقابل 7.6 % خلال مايو الماضي في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 6.8 % سنوياً.

جاء تراجع التضخم بفضل تراجع معدل تضخم أسعار منتجات الطاقة إلى 8.4 % خلال الشهر الحالي مقابل 20.3 % خلال الشهر الماضي. وارتفعت أسعار الأغذية الطازجة بنسبة 9.6 %. وبلغ معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء الأشد تقلباً 5.6 % مقابل 6% خلال الشهر الماضي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز