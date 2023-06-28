«ترون ويكلي»: دبي رسخت موقعها وجهة مفضلة للعملات المشفرة

المصدر: دبي- البيان

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أكد موقع «ترون ويكلي» المتخصص في أخبار العملات المشفرة، أن إمارة دبي رسخت موقعها واحدة من الوجهات المفضلة للعملات المشفرة، إلى جانب أبوظبي.

واستشهد الموقع على ذلك من خلال إنشاء شركات «بينانس Binance» و«كوينباس Coinbase» و«كريبتو.كوم Crypto.com» ومجموعة من شركات التشفير الرائدة الأخرى مقراتها في الدولة التي أصبحت أكثر المناطق جذباً لرواد العملات المشفرة في العالم.

وأضاف الموقع: «الرئيس التنفيذي لشركة بينانس أشاد بجاذبية دبي والأجواء الملائمة للأعمال، وكلاهما ساعد في التوسع السريع للبورصة، مما زاد من قوتها العاملة من عدد قليل من الموظفين لأكثر من 700 في دبي وحدها في عام ونصف فقط».

وكانت أحدث الشركات المنضمة منصة «أو كيه إكس OKX»، التي تحاول أيضاً توسيع فريقها المحلي في دبي إلى 30 فرداً، حيث أصبحت دبي على عكس الدول الأخرى، لديها ترخيص مميز لأصول التشفير بالإضافة إلى المزيد من الأصول التقليدية مثل الأسهم والعقود الآجلة والسندات، كما تقول الشركة، بدلاً من التعامل مع العملات المشفرة مثل السلع أو الأوراق المالية.

وشدد الموقع على أن كل هذه العوامل قد ساهمت في اعتبار المنطقة من بين المراتب العليا للمراكز المالية العالمية، مثل نيويورك ولندن وهونج كونج.

وفي أحدث استطلاع كوينديسك CoinDesk، عززت دبي وأبوظبي مراكزهما المتقدمة في الهيكل التنظيمي، وهو المعيار الأكثر ترجيحاً بنسبة 35 % من إجمالي النقاط.

وتستهدف دبي 1000 شركة بلوكتشين بحلول عام 2030، بعد إصدار استراتيجيتها للميتافيرس، بالإضافة إلى توفير فرص عمل بنحو 40 ألف وظيفة افتراضية، لذلك فإن قرب دبي الجغرافي من شمال أفريقيا وآسيا وأوروبا، يساعدها على تعزيز التواصل والتعاون العالمي.

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