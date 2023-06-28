أسعار النفط تتحول للانخفاض و«برنت» عند 73 دولاراً

المصدر: (دبي - وكالات)

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تحولت أسعار النفط للانخفاض خلال تداولات أمس، بعدما ارتفعت في وقت سابق وسط تأثير مخاوف بشأن الإمدادات على خلفية الأحداث الأخيرة في روسيا.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس بنسبة 1.25% أو 93 سنتاً عند 73.1 دولاراً للبرميل. كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 1.3% أو 90 سنتاً عند 68.47 دولاراً للبرميل.

وتتجه أسعار النفط نحو تسجيل خسارة فصلية خلال الربع الثاني من العام الحالي وسط علامات على ضعف التعافي الاقتصادي في الصين، وفي ظل التشديد النقدي من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

يأتي هذا الأداء المتقلب في أسعار النفط، في الوقت الذي توقعت فيه منظمة «أوبك» ارتفاع الطلب العالمي على النفط إلى 110 ملايين برميل يومياً خلال حوالي عشرين عاماً، وأن النفط سيظل يشكل حوالي 29% من مزيج الطاقة بحلول عام 2045. وقال أمين عام المنظمة هيثم الغيص، إنه لا يمكن الاستغناء عن النفط في المستقبل المنظور.

وأضاف: «في رؤيتنا العالمية، نتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط إلى 110 ملايين برميل يومياً بحلول 2045، بارتفاع 23% من المستويات الحالية. وأشار إلى أن نقص الاستثمار في صناعة النفط سيؤدي فقط إلى تحدي جدوى أنظمة الطاقة الحالية، وإلى فوضى في مجال الطاقة».

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