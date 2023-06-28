انخفاض الدولار يعزز جاذبية الذهب

المصدر: (نيويورك - رويترز)

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ارتفعت أسعار الذهب أمس مع تراجع الدولار قبل بيانات اقتصادية مهمة تصدرها الصين والولايات المتحدة هذا الأسبوع، بينما يترقب المتعاملون أيضاً خطاباً لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للوقوف على المسار المستقبلي لأسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1925.80 دولاراً للأوقية، كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1935.60 دولاراً للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1 %، مما جعل المعدن الأصفر المقوم بالعملة الأمريكية أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وقد توفر البيانات الاقتصادية، ومن بينها مؤشر مديري المشتريات الصيني ومؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، هذا الأسبوع صورة أوضح عن وضع الاقتصاد الكلي.

وسيتحدث باول أمام لجنة السياسة النقدية اليوم قبيل منتدى البنك المركزي الأوروبي في سينترا بشأن البنوك.

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