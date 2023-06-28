الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق بشأن قواعد رأس المال المصرفي

المصدر: بروكسل - د ب أ

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توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي حول تشديد قواعد رأس المال لدى البنوك للمساعدة في تجنب تكرار عمليات الإنقاذ من أموال دافعي الضرائب، كما حدث في أعقاب الأزمة المالية العالمية لعام 2008، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

اتفاق

وقالت بلومبرج إن الدول الأعضاء في التكتل اتفقت مع البرلمان الأوروبي على كيفية تنفيذ المعايير العالمية التي طال انتظارها والمعروفة باسم «بازل 3» في إطار حزمة أوسع نطاقاً من الإصلاحات التي تتطرق أيضاً إلى الأصول المشفرة ومخاطر الاستدامة.

يشار إلى أن أوروبا والولايات المتحدة تسعيان إلى إنهاء مجموعة من السياسات المعقدة والمثيرة للجدل لدعم القوة المالية للبنوك بعد أن كادت المبالغة في المخاطرة أن تدمر الاقتصاد العالمي.

تدفق أموال

لكن مع تبدد ذكريات أزمة الائتمان، تسعى أوروبا إلى تخفيف نسختها من القواعد خشية تضييق الخناق على تدفق الأموال إلى الشركات التي تعتمد بشكل أكبر على القروض عما هو عليه الأمر في الولايات المتحدة.

ونقلت بلومبرج عن بيان للمجلس الأوروبي أن الاتفاق لا يزال بحاجة إلى موافقة رسمية من الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي.

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