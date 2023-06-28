«تومسون رويترز» تعتزم الاستحواذ على «كيس تكست»

المصدر: (واشنطن - د ب أ)

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وافقت مجموعة الخدمات الإعلامية والمعلوماتية الدولية «تومسون رويترز كورب» على شراء شركة تكنولوجيا الخدمات القانونية الأمريكية «كيس تكست» مقابل 650 مليون دولار نقداً.

وتأسست «كيس تكست» عام 2013 في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وتستخدم الذكاء الاصطناعي والتعليم الآلي لتطوير حلول تكنولوجية للمحامين والعاملين في مجال الخدمات القانونية، بهدف مساعدتهم على العمل بفاعلية أكثر وإعداد العروض التقديمية للمزيد من العملاء بجودة أعلى.

وتضم «كيس تكست» 104 موظفين، وتخدم أكثر من 10 آلاف شركة خدمات قانونية وإدارة للشؤون القانونية في المؤسسات المختلفة.

وأشارت «تومسون رويترز» إلى أن الصفقة المقترحة تتكامل مع استراتيجيتها الحالية للتعامل مع الذكاء الاصطناعي وتنطلق من مبادراتها الأخيرة، بما في ذلك الالتزام باستثمار أكثر من 100 مليون دولار سنوياً في تعزيز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي. وتتوقع «تومسون رويترز» إتمام الصفقة خلال النصف الثاني من العام الحالي.

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