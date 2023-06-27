انخفاض النفط متجاهلاً أحداث روسيا

المصدر: ( لندن - رويترز)

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تراجعت أسعار النفط، أمس، على الرغم من المخاوف التي أبداها خبراء بشأن انتظام تدفقات الإمدادات من روسيا بعد الأحداث الأخيرة وتحرك مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة مطلع الأسبوع، حيث لم يشكل التحرك على ما يبدو تهديداً مباشراً للإمدادات من أحد أكبر المنتجين في العالم.

وخلال التعاملات انخفضت العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات، أو 0.1 %، إلى 73.77 دولاراً. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 17 سنتاً أو 0.3 %، إلى 68.99 دولاراً للبرميل.

وانخفض خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنحو 3.6 % الأسبوع الماضي بفعل مخاوف من رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة مجدداً وهو ما قد يقوض الطلب على النفط في وقت جاء الانتعاش الاقتصادي الصيني مخيباً لآمال المستثمرين.

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