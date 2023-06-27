رقم قياسي لانبعاثات الكربون في قطاع الطاقة العالمي 2022

المصدر: لندن- أ ف ب

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سجّلت انبعاثات غازات الدفيئة المتأتية من قطاع الطاقة أرقاماً قياسية جديدة خلال 2022، فيما يتحرك هذا القطاع في الاتجاه «المعاكس» للالتزامات التي تفرضها اتفاقية باريس، على ما ذكرت دراسة أمس.

وأشارت منظمة «إنيرجي إنستيتيوت» في الدراسة التي أُجريت بالتعاون مع الشركتين الاستشاريتين «كي بي ام جي» و«كيرني»، إلى أنّ «الاستهلاك العالمي للطاقة الأولية (المتوفرة بشكل طبيعي من دون إخضاعها للتحويل) زاد بنحو 1% عام 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 3% تقريباً مقارنة بالمستويات التي سُجّلت في مرحلة ما قبل كوفيد أي عام 2019». وشكّل الوقود الأحفوري 82% من إجمالي الطاقة المستهلكة، رغم تنامي مصادر الطاقة المتجددة، بحسب الدراسة التي تُعد سنوياً.

وزادت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة من استخدام الطاقة والعمليات الصناعية وعمليات حرق الغاز وإنتاج الميثان بنسبة 0,8 % العام الفائت ووصلت إلى «أرقام قياسية جديدة»، وفق الدراسة.

واستفادت مصادر الطاقة المتجددة عام 2022 من «أكبر زيادة في القدرة على إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح»، لتحقق معاً «حصة قياسية بلغت 12 % من عملية توليد الكهرباء».

ومن ناحية النقل، واصل الطلب على الوقود الانتعاش في العام الفائت مقارنة بمستوى ما بعد كوفيد، باستثناء الصين التي تُعد ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، إذ أعاقت سياسة «صفر كوفيد» إلى حد كبير حركة السكان.

وقالت رئيسة «إنيرجي إنستيتيوت» جولييت دافنبور «في العام 2022، شهدنا بعضاً من أسوأ الآثار الناجمة عن التغير المناخي، مع تسجيل فيضانات مدمرة أثرت على ملايين الأشخاص في باكستان، ودرجات حرارة قياسية في أوروبا وأمريكا الشمالية».

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