توقعات برفع الفائدة بالسويد إلى %3.75

المصدر: (ستوكهولم - د ب أ)

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أظهر استطلاع أجرته مجموعة «إس إي بي» البنكية السويدية، أن مستثمري الدخل الثابت في السويد، الذين شملهم الاستطلاع، يتوقعون أن يقوم البنك المركزي السويدي برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية (25 نقطة أساس) هذا الأسبوع.

وفي استطلاع أجري من 19 إلى 21 يونيو الجاري، ونشرت نتائجه أمس، قال المشاركون إنهم يعتقدون أن البنك المركزي سيرفع سعر الفائدة القياسي إلى 3.75%، وتوقعت غالبية المشاركين أن يواصل البنك زيادة تكاليف الاقتراض في سبتمبر، بحسب بلومبرغ.

كما يعتقد 91% من المشاركين أن البنك المركزي سوف يزيد من وتيرة بيع السندات الحكومية.

ولا يزال البنك المركزي السويدي يعاني من معدل تضخم أعلى بكثير من هدفه البالغ 2% وعملة ضعيفة للغاية تزيد من تكلفة السلع المستوردة.

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