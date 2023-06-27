تباين مؤشرات «وول ستريت» بضغط مخاوف الفائدة

المصدر: عواصم – رويترز

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سيطرت حالة من التراجع على مؤشرات الأسهم العالمية خلال التعاملات أمس، وتباين أداء المؤشرات الأمريكية عند الفتح مع استمرار المخاوف بشأن سعر الفائدة، وسيطرت موجة من الانخفاض على أسهم شركات إنتاج دفاعي أوروبية وأمريكية بعد أزمة «فاغنر» في روسيا، فيما تراجع مؤشر نيكاي الياباني للجلسة الثالثة على التوالي.

تأرجح أمريكي

وتأرجح أداء المؤشرات الرئيسة في بورصة «وول ستريت» الأمريكية في بداية التعاملات وسط ضغوط من مخاوف المستثمرين أن يضر التشديد النقدي من مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) باقتصاد البلاد ومع تراجع أسهم شركة فايزر بعد قرارها التخلي عن تطوير عقار لإنقاص الوزن.

صعود داو

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 3.36 نقاط أو 0.01% عند الفتح إلى 33730.79 نقطة في حين انخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 3.49 نقاط أو 0.08% إلى 4344.84.

وهبط المؤشر ناسداك المجمع 23.77 نقطة أو 0.18% إلى 13468.75 نقطة. وتراجعت أسهم شركات إنتاج دفاعي أوروبية وأمريكية بعد أزمة «فاغنر» في روسيا.

وانخفضت أسهم شركات ليوناردو الإيطالية وساب السويدية وراينميتال الألمانية بأكثر من 6% في وقت ما لتتصدر خسائر الأسهم في الأسواق الأوروبية.

وانخفضت أيضاً أسهم شركة داسو الفرنسية للطيران نحو 5%. وانخفضت أسهم شركات دفاع أمريكية كبيرة، مثل لوكهيد مارتن ونورثروب جرومان وآر.تي.إكس نحو 2% لكل شركة وتراجعت أيضاً أسهم شركة جنرال ديناميكس 1.2% في التعاملات الصباحية في نيويورك.

وانخفض مؤشر الأسهم الأوروبية للطيران والدفاع نحو 2.2% قبل أن يقلص الخسائر إلى 0.6%. وعلى مدى 12 شهراً منصرمة ارتفع المؤشر أكثر من 30%.

تراجع ياباني

وتراجع مؤشر نيكاي الياباني للجلسة الثالثة على التوالي بعدما أمضى اليوم متأرجحاً بين مكاسب وخسائر صغيرة.

وأغلق مؤشر نيكاي منخفضاً 0.25% عند 32698.81 نقطة. وكان المؤشر القياسي تراجع بنحو 2.4% في الجلستين السابقتين بعد صعوده على مدى عدة أشهر إلى أعلى مستوى في 33 عاماً عند 33772.89 نقطة الأسبوع الماضي.

ولم يتراجع مؤشر نيكاي لأكثر من جلستين متتاليتين منذ أن بدأ صعوده الحالي في منتصف مارس.

وخسر مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.2% إلى 2260.17 نقطة.

وشهدت أسهم شركات تصنيع الرقائق أكبر التراجعات في مؤشر نيكاي إذ انخفض سهم شركة طوكيو إلكترون 0.83% وسهم شركة وأدفانتست 1%.

ومن بين الرابحين البارزين تويوتا موتور التي ارتفع سهمها 0.98% بعدما هبط إلى أدنى مستوياته منذ 13 يونيو يوم الجمعة، وكذلك شركة نينتندو التي قفز سهمها 0.95% بعد تراجعه من أعلى مستوى في 14 شهراً والذي سجله يوم الخميس.

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