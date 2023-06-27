تراجع أسعار المنتجين في إسبانيا خلال مايو

المصدر: (مدريد - د ب أ)

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أفاد المعهد الوطني الإسباني للإحصاء (إيني) أمس، بأن أسعار المنتجين شهدت مزيداً من التراجع في مايو الماضي وبأشد وتيرة في 3 سنوات، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تراجع في أسعار الطاقة.

وتراجعت أسعار المنتجين بواقع 6.9% على أساس سنوي في مايو بعد التراجع بواقع 4.5% في أبريل. وكان هذا ثالث تراجع على التوالي وأشد تراجع منذ مايو من سنة 2020، حينما تراجعت الأسعار بواقع 8.8%.

وانخفضت أسعار الطاقة وحدها بواقع 24.9% على أساس سنوي في مايو، وتراجعت أسعار السلع الوسيطة بواقع 4%.

وزادت أسعار السلع الاستهلاكية والسلع الرأسمالية 10.5 و3.6% على التوالي. وباستبعاد الطاقة، تباطأ تضخم أسعار المنتجين إلى 2.9% في مايو مقابل 4.1% في الشهر السابق.

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