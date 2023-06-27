طروحات السندات الأوروبية منذ بداية العام تتجاوز تريليون يورو

المصدر: فرانكفورت- د ب أ

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تقترب أوروبا من تسجيل طروحات سندات في سوق السندات الأولية بأكثر من تريليون يورو (1.09 تريليون دولار) منذ بداية العام الحالي بعد طرح 9 إصدارات جديدة.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن معدل الطروحات خلال العام الحالي يماثل عامي 2020 و2021 عندما سجلت مبيعات السندات الأولية الأوروبية تريليون يورو خلال الأشهر الستة الأولى من العام.

وفي العام الماضي، تعثرت سوق السندات الأوروبية بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي نشبت في أواخر فبراير من العام الماضي، وارتفاع معدل التضخم وأسعار الفائدة في مختلف أنحاء العالم، حيث وصلت مبيعات السندات إلى تريليون يورو في سبتمبر.

ومن المنتظر وصول حصيلة الطروحات التسعة الجديدة إلى 4.9 مليارات يورو على الأقل، في الوقت الذي يسعى فيه المقترضون إلى التوسع في طرح السندات قبل تباطؤ السوق في فصل الصيف. وخلال الأسابيع القليلة الماضية، خلقت الشركات ومؤسسات القطاع العام المقترضة أكثر الحالات استقرارا للسوق، بعد فترة الاضطراب التي تفجرت في مارس الماضي على خلفية انهيار عدد من البنوك الإقليمية الأمريكية وأزمة بنك كريدي سويس جروب السويسري.

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