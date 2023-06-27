«آي.بي.إم» تشتري «أبتيو» مقابل 4.6 مليارات دولار

المصدر: واشنطن - د ب أ

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أعلنت شركة الكمبيوتر وخدمات التكنولوجيا الأمريكية إنترناشونال بيزنس ماشينز كورب (آي.بي.إم) موافقتها على شراء شركة البرمجيات الأمريكية أبتيو مقابل 4.6 مليارات دولار، حيث تسعى الأولى إلى تعزيز وجودها في مجال تكنولوجيا التشغيل الآلي. وقالت آي.بي.إم في بيان إنها ستستخدم السيولة النقدية المتاحة لديها لتمويل الصفقة المتوقع إتمامها خلال النصف الثاني من 2023.

يذكر أن أبتيو مملوكة حالياً لشركة الاستثمار المالي الخاص فيستا إيكويتي بارتنرز التي اشترتها عام 2019 مقابل 1.9 مليار دولار.

وذكرت وكالة بلومبرغ أن أبتيو تأسست عام 2007، لبيع خدمات الإنترنت التي يمكن أن تساعد الشركات في إدارة ميزانيات تكنولوجيا المعلومات وتوقع التطورات وتحليل البيانات. وتستخدم أغلبية الشركات الأمريكية الكبرى المدرجة على قائمة مجلة فورتشن لأكبر 100 شركة منتجات أبتيو بحسب موقعها الإلكتروني. ومن هذه الشركات كارجيل كورب وشيفرون كورب وبنك أوف أمريكا.

وبعد الاستحواذ على شركة البرمجيات ريد هات عام 2019، فصلت آي.بي.إم شركة كيندريل التابعة لها كشركة مستقلة عام 2021، ثم باعت شركة واطسن هيلث. في الوقت نفسه اشترت الشركة الأمريكية أكثر من 30 شركة منذ تولي الرئيس التنفيذي أرفيند كريشنا منصبه عام 2020 لتعزيز نشاطها في مجال الحوسبة السحابية والتشغيل الآلي. وتعتبر صفقة أبتيو سابع صفقة استحواذ نفذتها آي.بي.إم خلال العام الحالي.

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