حصة أكبر للعملة الصينية في المدفوعات العالمية خلال مايو

المصدر: (بكين - شينخوا)

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ذكر تقرير صادر عن جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك، وهي مزود عالمي لخدمات الرسائل المالية، أن حصة العملة الصينية في المدفوعات العالمية ارتفعت مايو الماضي. وحسب التقرير، ارتفعت الحصة العالمية لليوان من 2.29 % في أبريل إلى 2.54 % الشهر الماضي، فيما ظلت العملة الصينية خامس أكثر العملات نشاطاً.

وفي مارس الماضي، ارتفعت قيمة المدفوعات باليوان بـ 20.38 % عن الشهر الأسبق، وهي أعلى من الزيادة لكل عملات الدفع والتي بلغت 8.75 %. وفيما يتعلق بالمدفوعات الدولية، باستثناء منطقة اليورو، احتل اليوان المرتبة السادسة بحصة بلغت 1.51 % الشهر الماضي. وفقاً للتقرير، تعد منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في الصين أكبر سوق لمعاملات اليوان الصيني الخارجية، حيث استحوذت على 73.48 %، تليها بريطانيا بـ5.17 % وسنغافورة بـ 3.84 %.

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