المركزي الأوروبي يدخل آخر مرحلة لرفع الفائدة

المصدر: (دبي - وكالات)

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أعلن لويس دي غيندوس، نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، أن البنك يدخل المرحلة الأخيرة من دورة التشديد النقدي.

وفي رده على سؤال لصحيفة «إيه بي سي» الإسبانية في مقابلة، عن الموعد المحدد لوقف المركزي الأوروبي سلسلة زيادة أسعار الفائدة، قال غيندوس: «سيعتمد ذلك على البيانات. فتحركات بيانات التضخم الأساسي ستكون مهمة للغاية».

ورفع المركزي الأوروبي بالفعل تكاليف الاقتراض 400 نقطة أساس منذ يوليو الماضي، مع زيادة أخرى شبه مؤكدة الشهر المقبل. أما ما يحدث بعد ذلك فهو أقل وضوحاً، حيث حذر بعض صانعي السياسة من أنه قد تكون هناك حاجة إلى المزيد من الزيادات بعد العطلة الصيفية.

وقال، إن السياسة النقدية التي وضعها البنك المركزي الأوروبي والتأثيرات الأساسية ستساعد على إبطاء التضخم الأساسي.

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